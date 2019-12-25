Злоумышленника ранил офицер Секретной службы Трампа.

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома. Специалисты уточнили, что в Вашингтоне мужчина подошел к офицеру с заявлением о том, что имеет при себе оружие. Из-за данного инцидента охране пришлось уводить Дональда Трампа с пресс-конференции. Однако политик вернулся к журналистам через несколько минут. Он заявил, что узнал о стрельбе рядом с Белым домом, но "чувствует себя прекрасно" под защитой Секретной службы.

В ведомстве отметили, что угрозу для американского лидера создал 51-летний местный житель. Около 17:53 часов вечера 10 августа он подошел к офицеру Секретной службы на пересечении 17-ой улицы и Пенсильвании-авеню. После того, как подозреваемый сообщил о наличии у него оружия, мужчина агрессивно бросился на офицера. Он совершил движение, напоминающее попытку достать "некий предмет из одежды".

В Секретной службе добавили, что после этого мужчина встал в стойку стрелка. Офицер принял решение выстрелить в торс американцу. После этого пострадавшему оказали первую помощь. Сейчас он госпитализирован.

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