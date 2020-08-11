Президент прокомментировал вопрос о "русском следе" в процессе выборов в США.

Дональд Трамп заявил о вмешательстве в выборы. Глава Белого дома во время брифинга с журналистами объявил о том, что представители демократической партии вмешиваются в процесс выборов в стране. Таким образом политик прокомментировал вопрос о вероятности вмешательства России.

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По словам американского лидера, журналисты забывают о других подозреваемых, когда начинают говорить "о русском следе". Трамп напомнил, что вмешаться в выборы США стремятся Иран и Китай. Он добавил, что при проведении голосования а кандидатов на пост президента по почте будет очень легко вмешаться злоумышленникам. По словам политика, американская система не подготовлена к такому мероприятию.

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Видео: YT / The White House