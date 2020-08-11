Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Глава США также хочет видеть на встрече и других мировых лидеров.

Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7. Об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме с журналистами. Политик отметил, что глава РФ является "очень важным фактором". Он добавил, что также позвал на встречу "большой семерки" руководителей тех стран, которые не входят в состав G7.

Мы могли бы сделать это в виде видеоконференции либо — непосредственно встречи Дональд Трамп, президент США

Трамп добавил, что склоняется к организации саммита после проведения президентских выборов в США. По словам политика, тогда обстановка будет "более спокойной".

Напомним, что решение пригласить на саммит G7 Россию многие участники восприняли негативно. Кроме России расширенный состав может включать Австралию, Южную Корею, Индию. Свое решение Трамп объяснил тем, что саммит включает в себя "устаревшую группу стран". Против инициативы выступил Евросоюз и Канада.

Дональд Трамп заявил о вмешательстве в выборы.

Видео: YT / The White House