Глава США принял участие в совещании по оказанию помощи Ливану после взрыва в Бейруте.

Дональд Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану. Об этом американский президент сообщил журналистам во время брифинга. Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские государства оказать Бейруту помощь после произошедшего взрыва. Политик организовал совещание с участием группы глав государств, в котором принял участие и Трамп.

Многие страны собираются помогать Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома ответил, что Ливану следует ожидать от США существенной поддержки. Он напомнил, что ранее американцы направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с гуманитарной помощью.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся более пяти тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: YT / The White House