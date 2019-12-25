Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей

Премьер-министр Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей. Об этом Юри Ратас заявил в интервью местному изданию Postimees.

Постановка темы очень правильна. Мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Политик отметил, что в стране не должно быть разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, а также его половая принадлежность.

На данный момент в Эстонии, согласно данным Минфина, проживает 10,8% неэстонских госслужащих. Большую часть из этого количества составляют русские, белорусы, украинцы и финны. Чаще всего они выбирают для себя работу в сфере внутренней безопасности.

Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии.