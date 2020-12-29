Керсти Кальюлайд обсудит ситуацию с лидером оппозиционной партии.

Президент Эстонии предложит сформировать новое правительство. Об этом глава государства заявила журналистам на пресс-конференции 13 января. Керсти Кальюлайд отметила, что кабинет министров может быть собран при участии крупнейшей оппозиционной партии - Партии реформ. С соответствующей инициативой политик обратится к лидеру движения Кае Каллас. Об этом глава государства сообщила в среду.

У нас коронакризис, у нас экономический кризис, у нас кризис государственного доверия. Нам необходимо восстановить его в глазах наших партнеров и сохранить. Поэтому уже сегодня я предложу Кае Каллас стать кандидатом в премьер-министры и приступить к созданию нового правительства Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку.

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