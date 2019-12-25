Эксперт прокомментировал запрет президента Эстонии критиковать итоги выборов в США

По мнению экспертов, в стране не всегда действительно соблюдается свобода слова.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд запретила министрам критиковать ход и итоги выборов лидера в США. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поняли, с чем связано это заявление.

По словам Кальюлайд, у политиков Эстонии нет причин и оснований как-либо отзываться о выборных процедурах в США: этот вопрос решают американские граждане. Эксперты вспомнили о том, что заявления бывшего главы МВД Эстонии Марта Хельме стоили ему министерского портфеля. При этом выборный процесс в Белоруссии Таллин интересовал. Более того, страна ввела в отношении Республики санкции одной из первых.

Интересное, в общем, понимание свободы слова в Эстонии, очень гибкое и политически ангажированное. считают эксперты.

Фото: EURACTIV