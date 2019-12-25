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Эксперт прокомментировал запрет президента Эстонии критиковать итоги выборов в США
Сегодня, 9:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал запрет президента Эстонии критиковать итоги выборов в США

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По мнению экспертов, в стране не всегда действительно соблюдается свобода слова.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд запретила министрам критиковать ход и итоги выборов лидера в США. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поняли, с чем связано это заявление. 

По словам Кальюлайд, у политиков Эстонии нет причин и оснований как-либо отзываться о выборных процедурах в США: этот вопрос решают американские граждане. Эксперты вспомнили о том, что заявления бывшего главы МВД Эстонии Марта Хельме стоили ему министерского портфеля. При этом выборный процесс в Белоруссии Таллин интересовал. Более того, страна ввела в отношении Республики санкции одной из первых.

Интересное, в общем, понимание свободы слова в Эстонии, очень гибкое и политически ангажированное.

считают эксперты.

Фото: EURACTIV

Теги: выборы президента сша, эстония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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