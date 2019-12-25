Сенатор прокомментировал ход обсуждений на заседании СБ ООН от 12 февраля.

Российский сенатор Константин Косачев обвинил Киев и Брюссель в попытке разрушить отношения России и ЕС. Об этом глава международного комитета СФ написал в собственном аккаунте на Facebook. По мнению автора поста, Украина и Евросоюзу совместно разрушают отношения с Москвой. Эксперт прокомментировал дискуссию в Совете безопасности ООН, которая состоялась 11 февраля. На заседании страны НАТО обвинили РФ в невыполнении минских соглашений, а также в блокировке решения конфликта на Донбассе.

Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли Константин Косачев, российский сенатор

Напомним, что заседание СБ ООН проводилось в рамках годовщины подписания Комплекса мер по Минским соглашениям. Документ был принят 12 февраля 2015 года. Он состоял из 13 пунктов.

Фото: Piter.tv