Косачев назвал законопроект о санкциях из-за Навального вмешательством в юрисдикцию России

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал законопроект о санкциях из-за суда над Алексеем Навальным вмешательством в юрисдикцию России.
Бряцание санкциями в этом случае - еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства.
Константин Косачёв, сенатор
По его мнению, американские парламентарии не пропускают ни одного повода, чтобы оказать давления на Россию.
Ранее Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране.
Фото: pixabay.com
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