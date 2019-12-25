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Косачев назвал законопроект о санкциях из-за Навального вмешательством в юрисдикцию России
Сегодня, 10:50
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matveyvn

Косачев назвал законопроект о санкциях из-за Навального вмешательством в юрисдикцию России

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По его мнению, американские парламентарии не пропускают ни одного повода, чтобы оказать давления на Россию.

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал законопроект о санкциях из-за суда над Алексеем Навальным вмешательством в юрисдикцию России.

Бряцание санкциями в этом случае - еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства.

Константин Косачёв, сенатор

По его мнению, американские парламентарии не пропускают ни одного повода, чтобы оказать давления на Россию.

Ранее Косачев назвал закрытие телеканалов на Украине подавлением инакомыслия в стране.

Фото: pixabay.com

Теги: косачев, навальный, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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