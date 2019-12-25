Все нынешние основания являются надуманными, которые нагнетаются определёнными группами стран.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения новых санкций в отношении России. Во время выступления в верхней палате парламента она выразила надежду на то, что "здравый смысл в странах Евросоюза возобладает".

Я надеюсь на здравомыслие, я надеюсь, что будет возобладать прагматический подход. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, все нынешние основания являются надуманными, которые нагнетаются определёнными группами стран.

Ранее Матвиенко заявила, что передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ.

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