Россия ведёт переговоры с другими странами для производства российских препаратов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ.

Я уверена, что спрос на нашу вакцину будет расти, что все больше стран будут заинтересованы в ее приобретении. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она подчеркнула, что сейчас Россия ведёт переговоры с другими странами для производства российских препаратов.

Ранее мы писали, что около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V". Об этом на круглом столе в Мосгордуме 10 февраля сообщил заместитель главы по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов.