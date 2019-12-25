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Матвиенко заявила, что передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ
Сегодня, 13:43
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matveyvn

Матвиенко заявила, что передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ

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Россия ведёт переговоры с другими странами для производства российских препаратов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что передача вакцин в другие страны будет идти с учетом приоритета вакцинации в РФ.

Я уверена, что спрос на нашу вакцину будет расти, что все больше стран будут заинтересованы в ее приобретении.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она подчеркнула, что сейчас Россия ведёт переговоры с другими странами для производства российских препаратов.

Ранее мы писали, что около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V". Об этом на круглом столе в Мосгордуме 10 февраля сообщил заместитель главы по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов.

Теги: матвиенко, пандемия, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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