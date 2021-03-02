Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны

Она отметила, что власти уделяют большое внимание развитию внутреннего туризма.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала гражданам России планировать отпуск внутри страны и отказаться от зарубежных поездок. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

По словам спикера, поехать в Европу и в другие страны будет по-прежнему сложно из-за крайне сложной ситуации с коронавирусом. Однако у россиян есть возможность пользоваться услугами внутреннего туризма.

Правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен молодежи, пожилым людям и семьям с детьми. Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко выступила против введения четырехдневной рабочей недели.

Видео: YouTube / Совет Федерации