Депутат рассказал, что в других странах не всегда могут обеспечить эпидемиологическую безопасность для путешественников.

Вячеслав Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России. Об этом председатель Государственной Думы России сообщил в интервью каналу "Дума ТВ". Депутат призвал граждан проводить отпуска на территории страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Он заметил, что специалисты опасаются роста числа заражений коронавирусом за границей.

Что касается осени, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков....Приедут люди загорелые и зачастую больные - также, как происходило в прошлом году...Те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность. Вячеслав Володин, российский депутат

Парламентарий напомнил, что человек, который заболел во время отпуска, принесет инфекцию домой, а далее дети могут разнести вирус по школе, что приведет к новому всплеску заражений. Володин добавил, что Россия - это огромная страна, в которой есть что посмотреть. Он заметил, что депутаты уверены, что вопрос внутреннего туризма требует контроля, а также создания условий для бизнеса.

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Видео: Youtube/Дума ТВ