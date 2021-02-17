В Штатах нет рабочего движения, а также социалистической и коммунистических партий.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал Россию "последним островом свободы". По его словам, сейчас можно наблюдать проявления политической дискриминации в США, странах Прибалтики и на Украине.

Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

По его словам, в Штатах нет рабочего движения, а также социалистической и коммунистических партий. А на Украине, заявил Володин, нет оппозиционных СМИ, так как их позакрывали. В Прибалтике же, считает спикер, также закрыли российские СМИ, коммунистическая партия запрещена.

Ранее Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму.

Видео: Youtube/Россия 24