Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал Россию "последним островом свободы". По его словам, сейчас можно наблюдать проявления политической дискриминации в США, странах Прибалтики и на Украине.
Демократия - это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
По его словам, в Штатах нет рабочего движения, а также социалистической и коммунистических партий. А на Украине, заявил Володин, нет оппозиционных СМИ, так как их позакрывали. В Прибалтике же, считает спикер, также закрыли российские СМИ, коммунистическая партия запрещена.
Ранее Володин призвал не допустить ущемления свободы слова на выборах в Госдуму.
Видео: Youtube/Россия 24
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