Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

Госдума назначила пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Их утвердил профильный комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту.
От "Единой России" включили руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского и депутата Антона Лопатина. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. От ЛДПР в ЦИК вошёл депутат Александр Курдюмов, от "Справедливой России" Николай Левичев.
Все те, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Он пожелал им в своей работе руководствоваться исключительно законом.
Ранее Володин назвал Россию "последним островом свободы".
Видео: Youtube/Россия 24
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