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Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

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Володин пожелал им в своей работе руководствоваться исключительно законом.

Госдума назначила пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Их утвердил профильный комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту.

От "Единой России" включили руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского и депутата Антона Лопатина. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. От ЛДПР в ЦИК вошёл депутат Александр Курдюмов, от "Справедливой России" Николай Левичев.

Все те, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он пожелал им в своей работе руководствоваться исключительно законом.

Ранее Володин назвал Россию "последним островом свободы".

Видео: Youtube/Россия 24

 

 
Теги: госдума, депутаты, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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