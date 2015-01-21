Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

Володин пожелал им в своей работе руководствоваться исключительно законом.

Госдума назначила пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Их утвердил профильный комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту.

От "Единой России" включили руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского и депутата Антона Лопатина. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. От ЛДПР в ЦИК вошёл депутат Александр Курдюмов, от "Справедливой России" Николай Левичев.

Все те, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он пожелал им в своей работе руководствоваться исключительно законом.

Ранее Володин назвал Россию "последним островом свободы".

Видео: Youtube/Россия 24