Совфед избрал Косачева вице-спикером верхней палаты

Сенатор заменит на посту Ильяса Умаханова.

Совет Федерации избрал на пленарном заседании Константина Косачева вице-спикером верхней палаты. Глава комитета по международным делам СФ получил место, которое ранее занимал сенатор Ильяс Умаханов. Перестановку члены верхней палаты парламента приняли единогласно.

Напомним, что ранее российские сенаторы приняли постановление о кадровых перестановках в СФ. Умаханов курировал в качестве заместителя председателя палаты международное направление. Он перешел на пост специального представителя СФ по вопросам взаимодействия с международными организациями в сфере проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Мероприятие состоится на территории России 21 мая следующего года.

В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников.

Видео: YouTube / Совет Федерации