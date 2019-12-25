В Совфеде заявили, что Зеленский продолжает политику предшественников

Косачёв выразил сожаления по этому поводу.

В Совфеде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику предшественников. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Его цитату приводит агентство "РИА Новости".

Многое из того, что было учинено прежней властью и вроде бы откорректировано нынешней, возвращается на круги своя. Константин Косачёв, глава международного комитета Совфеда

Он подчеркнул, что чем дольше Зеленский находится во главе государства, тем больше становится понятно, что он мало чем отличается от своих предшественников. Косачёв выразил сожаления по этому поводу.

Ранее Совфед одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете.

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