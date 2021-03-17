Матвиенко призвала не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение выбор крымчан

Председатель СФ объяснила, почему данное событие нельзя назвать аннексией или оккупацией.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. Она призвала тех, кто считает это событие оккупацией или аннексией, перестать искать аргументы для того, чтобы сомневаться в свободном волеизъявлении жителей полуострова.

Спустя эти семь лет воля крымчан, их стремление жить в составе России только укрепились. Они поняли, что они сделали единственно возможный и единственно правильный выбор. Мы вместе навсегда. Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

По словам спикера СФ, она гордится тем, что принимала участие в данном историческом событии от верхней палаты парламента. Матвиенко вспомнила о том, что когда-то давно еще императрица Екатерина II по просьбе Крыма издала манифест о принятии его в состав Российской империи. Председатель СФ уточнила, что аннексия подразумевает жертвы и боевые действия, а за все это время в регионе не прозвучало ни одного выстрела, что подтверждает мирный характер воссоединения Крыма с РФ.

Карасин возглавил комитет по международным делам СФ.

Видео: Youtube/Совет Федерации