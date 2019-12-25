Карасин возглавил комитет по международным делам СФ

Григорий Карасин займет место Константина Косачева.

Григорий Карасин возглавил комитет по международным делам Совета Федерации. Соответствующее решение российские представители верхней палаты парламента приняли на внеочередном заседании 17 марта. Члены профильного комитета СФ единогласно приняли кандидатуру бывшего статс-секретаря и заместителя МИД на должность своего руководителя. Теперь эту позицию должны утвердить на пленарном совещании.

Карасин единогласно избран председателем всеми членами комитета. Вадим Деньгин, член комитета СФ по международным делам

Напомним, что Совет Федерации 17 марта назначил бывшего главу международного комитета СФ Константина Косачева на место вице-спикера Ильяса Умаханова. Тот перешел в должность специального представителя верхней палаты парламента.

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Фото: Piter.tv

