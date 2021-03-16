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Глава ЕК заявила, что "зеленая сталь" помогут ЕС восстановиться

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Урсула фон дер Ляйен объявила об инвестициях в альтернативные источники энергии.

Глава Еврокомиссии заявила, что реновация жилья и "зеленая сталь" помогут ЕС восстановиться. Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам на пресс-конференции на онлайн-конференции Berlin Energy Transition Dialogue, посвященной вопросам перехода от традиционных источников энергии к возобновляемым. По мнению специалиста, сейчас в регионе фиксируется тяжелейшая рецессия экономики со времен Второй мировой войны. По мнению спикера, альтернативная энергетика должна стать основным инструментом восстановления.

После пандемии не должно быть никакого возвращения к экономической активности на базе ископаемых источников энергии. Глобальное изменение климата - это кризис, превосходящий по своим масштабам пандемию.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Сейчас Еврокомиссия планирует инвестировать в первую очередь в "зеленые технологии". Треть вложений в план по восстановлению экономики ЕС будет направлено именно на этот пункт (порядка 750 млрд евро до 2027 года).

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Видео: European Comission

Теги: еврокомиссия, реновация, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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