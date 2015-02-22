Замглавы Еврокомиссии назвал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной

По его мнению, совместный заказ вакцин был правильным шагом.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной. Его слова приводит газета Tagesspiegel AM Sonntag.

Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия и её страны-участники допустила ошибки при заказе препаратов. При этом он призвал отказаться от подведения итогов и дождаться конца пандемии COVID-19.

Можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно. Франс Тиммерманс, замглавы Еврокомиссии

По его мнению, совместный заказ вакцин был правильным шагом, но больше всего он оказался полезен для богатых стран — например таких, как Германия.

Ранее ЕК подтвердила возможность непропорционального распределения вакцин в ЕС.

Фото: Piter.tv