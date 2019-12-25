Драго рассказал, что Италии хватит тех вакцин, которые уже закуплены.

Премьер-министр Италии прокомментировал возможность закупок "Спутника V". Об этом журналистам Марио Драги рассказал во время пресс-конференции. Он уточнил, что в настоящее время производственные мощности российского препарата ограничены, поэтому поставки станут для Рима "незначительными", если контракты с другими производителями не будут нарушены.

Если контракты будут соблюдаться, то Италия получит все вакцины, необходимые на этот год. Марио Драго, премьер-министр Италии

Напомним, что местный министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца говорил журналистам о нужности использования в Италии "Спутника V" вместе с другими вакцинами от коронавируса. Он назвал единственными условиями для этого безопасность препарата и его эффективность.

Премьер Италии не исключил приобретение вакцины "Спутник V".

Фото: YouTube/Palazzo Chigi