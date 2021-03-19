Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным"

Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ Владимира Путина на слова Джо Байдена "роскошным". Об этом турецкий лидер сообщил местным журналистам. Политик уточнил, что слова американского президента в адрес российского коллеги были неприемлемыми, но глава РФ дал на них достойный ответ.
Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Напомним, что ранее Джо Байден в интервью американскому СМИ ответил на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира путина убийцей. В ответ глава Белого дома сказал: "Да".
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Видео: YouTube / Haber Global
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