Журналисты считают, что Анкара заинтересовала в самолетах РФ из-за отказа США поставить F-35 Lightning II.

Arab News: российский Су-57 может вбить новый клин между Турцией и США. Иностранные журналисты прокомментировали заявление 19FortyFive о возмоной покупке российский истребителей пятого поколения военными Анкары. В случае такой сделки, она может стать "кошмаром НАТО".

В статье говорится о том, что интерес Турции в военной авиации России объясняется запретом Вашингтона на поставки в страну собственных истребителей F-35 Lightning II. Сделка между Анкарой и СШа не состоялась из-за того, что Эрдоган решил закупить у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Также известно, что Турция разрабатывает свой боевой борт. Проект имеет название Turkish Fighter X (TF-X).

Шойгу считает, что работа по выстраиванию отношений с Турцией сложная.

Фото: Минобороны России