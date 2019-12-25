Турция может закупить вакцину и наладить ее производство у себя в стране.

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V". Об этом президент Турции сообщил журналистам после традиционной молитвы. Политик заметил, что Анкара продолжает с Москвой сотрудничество по вопросу использования и производства препарата для профилактики коронавируса.

Есть договоренность по вакцине с Россией, переговоры сейчас ведет наш минздрав. С Китаем ведем переговоры о возможной поставке еще 50 миллионов доз. Также мы продолжаем переговоры с Германией. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что в интервью журналистам "РИА Новостей турецкий глава министерства промышленности и технологий Мустафа Варанк говорил о том, что Анкара может закупить российскую вакцину от НИЦ имени Гамалеи, а также начать ее производство на территории республики.

Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции.

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