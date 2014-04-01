Глава Турции посетит город, отвоеванный Баку у НКР.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях посетить Шушу в Нагорном Карабахе по окончании поста рамадан. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в рамках выступления на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Мероприятие проводится в онлайн-режиме. Политик рассказал о плане прибыть в город, перешедший под контроль Азербайджана в результате боевых действий против Еревана.

Мы рассчитываем, что после рамадана в самое ближайшее время мы посетим Шушу, где мы сумеем испытать новое чувство праздника. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган заявил, что использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции.

Видео: Youtube/Anadolu Ajansı