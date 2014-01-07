Эрдоган заявил, что использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции

Сейчас в Анкаре вакцинируются китайским препаратом.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование "Спутника V" облегчит процесс массовой вакцинации в Турции. Президент сообщил об этом журналистам телеканала TRT после пятничной молитвы. Сейчас стороны ведут переговоры о закупке и производстве препарата на территории страны. Пока что прививочная кампания ведется только китайской вакциной.

Мы рассчитываем, что вакцинация завершится в мае или июне, и к лету мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни. У нас есть соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер напомнил, что он заявил главе МИД КНР Ван И о том, что Анкаре необходимы срочные поставки вакцины от коронавируса. Министр пообещал лично проконтролировать этот вопрос.

Эрдоган был переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития.

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