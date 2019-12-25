Анкара заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы по защите женщин

Анкара заявила, что продолжит бороться за права женщин республики.

Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы по защите женщин и предупреждении насилия. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на официальный правительственный вестник новостей Resmî Gazete. В СМИ добавили, что власти продолжат бороться за права женщин в республике.

Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики. текст документа Анкары

Напомним, что Стамбульская конвенция принята Советом Европы 11 мая 2011 года. Ее подписали 47 стран. Соглашение направлено на борьбу с насилием в отношении женщин (включая домашнее насилие). В тексте документа определяются стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования за нарушение.

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