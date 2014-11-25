За него проголосовали единогласно все 1428 делегатов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития. Об этом сообщает

Голосование прошло на седьмом всеобщем съезде партии в Анкаре. За кандидатуру Эрдогана проголосовали единогласно все 1428 делегатов. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

Отметим, что Партия справедливости и развития была учреждена в 2001 году по инициативе Эрдогана и трех его сторонников.

Ранее Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "роскошным".

Видео: YouTube / Haber Lütfen