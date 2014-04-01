Кабмин направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма

Гранты получат финалисты конкурса общественных и предпринимательских инициатив.

Российское правительство направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма. Об этом на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. Чиновник сообщил, что федеральная власть выделит средства на грантовую поддержку проектов.

Всего на реализацию таких проектов правительство направит более 1 млрд 245 млн рублей. Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил, что на данный момент подведены итоги конкурса общественных и предпринимательских инициатив, развивающих въездной и внутренний туризм. Определены 474 победителей из 74 регионов РФ, которые охватывают основные направления отрасли. В частности, предложены новые маршруты для путешественников, создание условий для отдыхающих, оборудование и разработка мест с использованием цифровых технологий. Каждый финалист получит от государства грант в размере от 90 тысяч до 3 млн рублей.

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