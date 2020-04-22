Эрдоган: Россия и Украина должны разрешить свои споры мирным путем

Турция выразила желание в урегулировании отношений между Россией и Украиной мирным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана.
По словам главы Турции, накануне состоялась беседа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора лидеры государств затронули тему Донбасса и российско-украинских отношений.
Вчера мы встречались с президентом Украины [Владимиром Зеленским]. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении.
Тайип Эрдоган, президент Турции
Также Эрдоган заявил о готовности оказать Киеву поддержку для урегулирования конфликта на юго-востоке страны. По его словам, он надеется, что противостояние скоро прекратится, а конфликт будет урегулирован путем переговоров на основе минских соглашений.
Ранее крымский парламент позвал Эрдогана посетить полуостров.
Фото: pixabay.com
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