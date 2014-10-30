Чиновники считают, что следует организовать платные рейсы для туристов, застрявших в Турции.

В Ростуризме предложили вывозить россиян из Турции за 10 тысяч рублей. В общественном совете при профильном ведомстве полагают, что такое решение позволит оперативно вывезти сограждан из-за границы. В интервью "Известиям" Дмитрий Давыденко оценил необходимость платных вывозных рейсов в условиях отсутствия специальных.

По 10 тысяч рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник–вторник, мы предложим такой вариант. Дмитрий Давыденко, российский чиновник

Эксперт полагает, что для России это стало бы "идеальным решением". В настоящее время цены на полеты из Турции в РФ значительно возросли, при этом пока что непонятно, будут ли власти компенсировать туристам расходы на новые билеты. Давыденко предложил путешественника вернуться домой через страны, с которыми РФ имеет открытое авиасообщение. Речь идет о Белоруссии, Азербайджане и ОАЭ. Он призвал правительство обеспечить вывозные рейсы с "адекватной и фиксированной" ценой, а также возможностью приобрести билеты на портале государственных услуг.

"Аэрофлот" сообщил, что вдвое увеличит объем перевозок в Египет c 26 апреля.

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