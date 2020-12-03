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После отмены рейсов из Турции не могут вылететь петербуржцы
Сегодня, 19:30
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smirenny

После отмены рейсов из Турции не могут вылететь петербуржцы

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Застрявшим в Турции советуют обращаться на горячую линию Ростуризма.

В четверг, 15 апреля, петербургские туристы столкнулись со сложностью возвращения домой из-за ограничения  авиасообщения с Турцией и Танзанией – рейсы были отменены. 

В Смольном посоветовали обратиться на горячую линию Ростуризма, а также пообещали, что все смогут вернуться домой "планово". В ближайшее время вопрос о переоформлении билетов решат. Отмечается, что накануне Росавиация работала оперативно, и на данный момент обратные рейсы вводятся в расписания на вылет из страны.

Ограничения между Россией и Турцией вступили в силу сегодня. До 1 июня будут выполняться 4 регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Обещаны также "вывозные борты". За границей сейчас находятся около 50 тысяч россиян, в том числе около 4 тысяч – в Танзании. В третьих странах отдыхает еще около 50 тысяч путешественников, которые отправились туда через Турцию.

Ранее мы писали, что в Пулково из-за поломки самолета задержались три рейса "Победы".

Фото: pixabay

Теги: запрет на отдых в турции, отмена рейсов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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