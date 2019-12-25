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В аэропорту Перми отменили десять рейсов из-за атаки БПЛА
Сегодня, 9:38
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В аэропорту Перми отменили десять рейсов из-за атаки БПЛА

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Аналогичная ситуация с отменой рейсов произошла в аэропортах Сочи, Москвы и Казани.

В международном аэропорту Большое Савино в Перми отменили десять рейсов из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-табло воздушной гавани.

В список вошли по четыре рейса в Москву и из Москвы, а также по одному рейсу в Сочи и из Сочи. Аналогичная ситуация с отменой рейсов произошла в аэропортах Сочи, Москвы и Казани. Спустя время в некоторых городах ограничения на полеты сняли.

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Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, беспилотники, отмена рейсов, пермь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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