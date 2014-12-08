Пулково начал предоставлять ветеранам ВОВ бесплатное обслуживание

Акция продлится до 12 мая.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково ввел специальную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны, предоставив им возможность бесплатного обслуживания в бизнес-залах.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, данной льготой могут воспользоваться не только сами ветераны, но и один сопровождающий их человек. В перечень услуг входит доступ к шведскому столу с разнообразными блюдами и напитками, комфортным зонам ожидания с мягкой мебелью и всем необходимым для отдыха перед вылетом.

Акция распространяется на инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников фашизма. Для получения доступа в бизнес-зал потребуется предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Специальное предложение будет действовать до 12 мая, что позволит участникам войны и приравненным к ним категориям граждан комфортно провести время в аэропорту в преддверии празднования Дня Победы.

Ранее Piter.TV сообщал, что из Петербурга стартовал велопробег в честь 80-летия Победы.

Фото: Piter.TV