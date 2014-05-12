АТОР: около 1,5 тыс. российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

Эксперты рассказали о ситуации с путешествиями на Ближний Восток, сложившейся после эскалации конфликта США и Израиля с Ираном.

Около полутора тысяч российских туристов уже вывезены с территории Ближнего Востока, еще две тысячи наших соотечественников могут вернуться домой уже 3 марта. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян. В АТОР заметили, что доля аннуляций туров в ОАЭ после 8 марта не превышает 15-20 процентов. А продажи на дальние даты в марте и апреле 2026 года у агрегаторов организованных туров сократились на 20 процентов.

Напомним, что министерство по транспорту уведомило граждан о том, что с 28 февраля было закрыто воздушное пространство 10 стран региона. Речь идет о Израиле, Ираке, Иране, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и Омане. В результате были приостановлены рейсы в и из девяти перечисленных государств. В прошлые выходные отечественные и зарубежные авиационные компании отменили в общей сложности 216 рейсов. В большинстве случаев речь шла о маршрутах в Россию из ОАЭ и обратно. Фиксируются возвраты свыше 10 тысяч билетов. Согласно сведениям от российского внешнеполитического ведомства, сейчас наибольшее количество организованных туристов находятся в ОАЭ. Речь идет о более 20 тысячах туристов. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно остаются более 500 путешествующих граждан из России. Также возобновление полетов также ожидают транзитные пассажиры, использующие для маршрутов аэропорты Ближнего Востока в качестве пересадочных пунктов.

Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов.

