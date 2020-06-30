Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов

Туристам бесплатно продлят размещение до трех ночей.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя финансовые расходы по расселению путешественников, которые не могут покинуть данные эмираты из-за закрытого воздушного пространства в регионе. Соответствующее заявление сделали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты сослались на распространенный местным профильным ведомством документ.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) официально поручил отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелёты. пресс-служба АТОР

Ранее российские туроператоры получили официальное письмо от туристических властей Рас-эль-Хаймы о покрытии материальных расходов на продление проживания туристов. Сейчас для тех гостей, которые не могут вылететь из-за действующих ограничений, предусмотрено бесплатное продление размещения до трёх ночей. Отечественные операторы рассказали о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби, так как власти ввели ограничения на использование воздушного пространства ОАЭ.

Около 20 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства.

Фото: pxhere.com