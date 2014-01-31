В Пулково из-за поломки самолета задержались три рейса "Победы"

На данный момент рейсы уже вылетели. Задержка составила не более 2 часов.

Сегодня, 12 апреля, в аэропорту Пулково задержали несколько рейсов авиакомпании "Победа". В пресс-службе "Воздушных Ворот Северной столицы" Piter.TV сообщили о том, что причиной этого стала техническая неисправность одного из самолетов.

Речь идет о рейсах в Калининград (вместо 09:40 вылетел в 11:32), Киров (вместо 10:25 — 11:28) и Волгоград, который должен был вылететь в 11:35. По данным онлайн-табло, последний отправился в 13:13.

Рейс авикомпании в Чебоксары, который был запланирован на 13:55, должен вылететь в 14:35.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации, которая произошла с девочкой-подростком из Казахстана. Она прилетела в Петербург на лечение по приглашению клиники, но два дня не могла выйти в город. Подробности — здесь.

Фото: Piter.TV