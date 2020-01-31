Девочку-подростка из Казахстана пустили в Петербург после двух дней в Пулково

По предварительным данным, документы 15-летней девочки не соответствовали текущим требованиям.

Гражданку Казахстана, которая несколько дней находилась в Пулково, пустили в Петербург. Об этом "Петербургский дневник" узнал от пресс-службы уполномоченного по правам ребенка. Подросток прибыла в Северную столицу на лечение, но из-за отсутствия необходимых документов не смогла прибыть в клинику.

Томирис будет находиться в Петербурге в сопровождении дяди. Курс лечения рассчитан на 30 дней. Девочка должна была начать его еще 9 апреля.

Напомним, 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства, согласно которому медицинские организации, если они приглашают иностранного гражданина на лечение, должны вносить сведения в "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Этого сделано не было, так как подростку отправили приглашение еще до вступления в силу постановления. В итоге она не могла покинуть аэропорт несколько дней.

Фото: Piter.TV