Из Пулково двое суток не выпускают девочку из Казахстана, которая приехала в Петербург на лечение

Есть вероятность, что подростку придется вернуться обратно в Казахстан. Лечение должно было начаться 9 апреля.

Гражданка Казахстана приехала в Петербург на лечение, но не может покинуть Пулково из-за новых законов. Ее не выпускают в город в связи с новым распоряжением правительства России о въезде иностранных граждан, узнала "Фонтанка.ру".

15-летняя Томирис уже вторые сутки находится в аэропорту. Дядя ждет ее в зоне прибытия. Приглашение на территорию России медицинская организация "Интрамед" выдала 15 марта, однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ №737-р. Согласно нему, организации должны вносить сведения в "Единый портал государственных и муниципальных услуг". По словам представителя медорганизации, первичное приглашение выдали до 23 апреля, когда еще не действовало новое положение. После этого была попытка подать заявление на госуслугах, но клиника получила отказ.

По последним данным, девочку должны были депортировать в Алматы рейсом через Стамбул. Родственники подростка возмущены тем, что все это время она будет не под присмотром. Также есть вопросы к тому, в каких условиях ребенок находился эти два дня.

Фото: Piter.TV