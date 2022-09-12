Также запрещен выезд на трассы города курьеров на любых видах мотоциклов и мопедов.

В Стамбуле отменили сотни авиарейсов из-за снегопада. Об этом сообщает "РИА Новости".

На этой неделе в столице Турции наблюдалось резкое снижение температуры под влиянием "сибирского циклона". Кроме того, в других городах страны образовался снежный покров. Власти Стамбула закрыли все школы и детские сады. Университеты примут решение относительно отмены занятий в индивидуальном порядке. Также запрещен выезд на трассы города курьеров на любых видах мотоциклов и мопедов.

Ранее мы сообщали, что рейс из Петербурга в Стамбул отменили из-за непогоды.

Видео: YouTube / Habertürk TV