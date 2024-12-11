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Рейс из Петербурга в Стамбул отменили из-за непогоды
Сегодня, 15:59
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Рейс из Петербурга в Стамбул отменили из-за непогоды

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Авиакомпания заранее уведомила пассажиров об изменениях в расписании.

Полет рейса №397 авиакомпании Pegasus, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Стамбул в четверг, 6 февраля, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Кроме того, отменен рейс №396, который должен был следовать из Стамбула в Санкт-Петербург. Авиакомпания заранее уведомила пассажиров об изменениях в расписании.

Синоптики предсказывают, что 6 февраля в Стамбуле ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково признан одним из лучших аэропортов в РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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