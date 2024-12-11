Рейс из Петербурга в Стамбул отменили из-за непогоды

Авиакомпания заранее уведомила пассажиров об изменениях в расписании.

Полет рейса №397 авиакомпании Pegasus, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Стамбул в четверг, 6 февраля, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Кроме того, отменен рейс №396, который должен был следовать из Стамбула в Санкт-Петербург. Авиакомпания заранее уведомила пассажиров об изменениях в расписании.

Синоптики предсказывают, что 6 февраля в Стамбуле ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково признан одним из лучших аэропортов в РФ.

Фото: Piter.TV