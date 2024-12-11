Пулково признан одним из лучших аэропортов в РФ

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" получила награду в номинации "Лучший аэропорт года среди городов федерального значения".

Аэропорт Пулково был отмечен как один из ведущих российских аэропортов. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" получила награду в номинации "Лучший аэропорт года среди городов федерального значения".

Церемония награждения состоялась в рамках торжественного открытия XII Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2025, как сообщила пресс-служба аэропорта Санкт-Петербурга.

Премию принял заместитель генерального директора и главный операционный директор оператора аэропорта Андрей Дробович.

В прошлом году Пулково обслужило 20,9 миллиона пассажиров, установив новый рекорд. В терминале был открыт инновационный центр управления пассажиропотоками и транспортом.

Помимо этого, в аэропорту начали функционировать отечественные электронные турникеты для проверки посадочных талонов перед выходом на посадку.

Ранее мы сообщили о том, что специальные места для заказа такси утвердят в Пулково.

Фото: Piter.TV