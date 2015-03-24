С 27 апреля компания запускает еще один рейс до Каира.

"Аэрофлот" сообщил, что вдвое увеличит объем перевозок в Египет c 26 апреля. Такое заявление журналистам "РБК" сделал заместитель генерального директора компании по стратегическим вопросам, маркетингу и сервису. Андрей Панов объяснил, что на данное туристическое направление отправлены широкофюзеляжные самолеты. Такое решение позволяет оператору увеличить число посадочных мест практически в два раза (до 8,5 тысяч пассажиров ежемесячно).

Если регуляторы примут соответствующие решения, мы будем готовы возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Платежеспособный спрос есть, поэтому "Аэрофлот" заинтересован в выполнении этих рейсов. Андрей Панов, представитель "Аэрофлота"

Эксперт полагает, что компания сможет удовлетворить потребность клиентов в перелетах в Египет после прекращения авиасообщения с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На маршрут будут выделены Airbus A330-300, способные перевозить за один рейс от 296 до 311 человек. С 27 апреля авиаперевозчик добавить еще один рейс в неделю до Каира.

После отмены рейсов из Турции не могут вылететь петербуржцы.

Фото: Piter.tv