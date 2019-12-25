Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения

Президенты двух стран договорились восстановить чартерные рейсы в египетские курортные города.

Между Россией и Египтом в скором времени возобновиться авиасообщение. Президенты стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возвращение чартерных рейсов между российскими городами и египетскими курортами, говорится в сообщении на сайте президента Египта. В частности, совсем скоро начнут летать самолеты до Хургады и Шарм-эш-Шейха. Точных дат открытия авиасообщения пока не называют.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию.

Источник в авиационных кругах сообщил "Интерфаксу", что первые чартеры в Египет могут отправиться уже после майских праздников. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказал ТАСС, что дата возобновления сообщения будет зависеть от даты открытия чартеров.

Ранее мы уже сообщали, что авиасообщение с Египтом не откроется как минимум до конца майских праздников. Такая мера весьма на руку россиянам после того, как власти закрыли авиасообщение с Турцией, одним из основных туристических направлений для граждан.

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