Россия возобновит авиасообщение с Египтом до конца 2019 года

Министры обеих стран находятся на финальной стадии обсуждения вопроса.

Россия и Египет практически завершили процедуры, которые позволят возобновить авиасообщение между странами. Согласно информации от министра иностранных дел Египт Самеха Шукри, уже до конца 2019 года самолеты смогут летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет скоро возобновлено объясняет спикер

В обсуждении вопроса участвуют представители обоих государств в формате "два на два". Присутствуют министры иностранных дел и министры обороны.

Напомним, что по инициативе Москвы вопрос несколько раз откладывался. У россиян до сих пор есть вопросы, касающиеся безопасности в аэропортах Египта. Для возобновления полетов иностранным коллегам требуется усилить меры охраны в данной сфере.

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Видео: YouTube/Experience Egypt