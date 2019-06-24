Курсанты ВМеда имени Кирова устроили дебош в честь выпуска

Они жгли шашки, кричали, пили и ходили без штанов.

Выпускной курсантов Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова закончился настоящим дебошем. Выпускники жгли на площади дымовые шашки, кричали, пили и разгуливали без штанов. В сети появились кадры празднования.

Мнения комментаторов по поводу происходящего разделились. Одни встали на сторону курсантов, отметив, что военные всегда славились размахом своих торжеств. Другие же осудили за непристойное поведение, заявив, что оно порочит честь мундира.

По словам автора видео, военная прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту вандализма и хулиганства. Также был составлен ряд административных протоколов и уволены несколько начальников факультетов.

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Видео: ВКонтакте / Военно-морской МотоКлуб "FordeWind MC"