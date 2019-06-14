Неадекватный мужчина на Mitsubishi Pajero разбил пять машин на северо-востоке Петербурга

Один из пострадавших дал нападающему в ухо, однако это не остановило дебошира.

Вечером 13 июня 61-летний мужчина, находясь предположительно в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в Калининском районе Петербурга. Он, управляя автомобилем марки Mitsubishi Pajero, врезался в попутную легковушку Kia, а после повредил еще несколько машин. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Потерпевший, владелец Kia, пытался остановить дебошира, который хотел незамедлительно уехать с места аварии. На записи видно, как молодой человек подходит к внедорожнику и просит водителя выйти. Мужчина выходит из автомобиля и отправляется со своим оппонентом на тротуар, где получает в ухо и падает на асфальт. После этого, как рассказали очевидцы, дебошир встал, сел в машину и уехал, задев по пути еще четыре машины.

В настоящий момент виновника ДТП задержали. По предварительной информации, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия устанавливаются.

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