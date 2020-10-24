"Известия" рассказали о направлениях, по которым наблюдается наибольший рост цен на билеты.

СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов. Об этом сообщили журналисты "Известий". В издании сравнили стоимость на перелеты за 2019 год и первые три месяца текущего года. Самый значительный рост цен на авиаперелет фиксируется на четырех отечественных направлениях из Москвы до Набережных Челнов (плюс 121 процент), Томска (плюс 91 процент), Нижнекамска (плюс 88 процентов) и Чебоксар (46 процентов).

Улететь в Сочи россияне могут за билет, стоимость на который выросла на 58 процентов. На треть увеличилась цена на билеты из столицы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар.

Наиболее гуманный ценник авиакомпании сделали до Иркутска, Сургута, Волгограда, Казани, калининграда, Симферополя и Сочи. Рост цен по данным направлениям увеличился только на 15 процентов.

Журналисты полагают, что скачок цен обуславливается ростом затрат компаний-операторов, а также желанием компенсировать убытки за 2020 год и низкой рентабельностью.

Польская авиакомпания "LOT" возобновляет прямые рейсы Петербург-Варшава.

Фото: Piter.tv