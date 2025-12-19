Такси до Домодедово обогнало по цене перелет из Москвы в Петербург

Поездка из Юго-Западного округа в аэропорт стала дороже авиабилета.

Стоимость поездки на такси из юго-западной части Москвы до аэропорта Домодедово превысила цену авиабилета на внутренний рейс в Санкт-Петербург. Об этом пишет "РИА Новости".

По данным сервиса "Яндекс Go", поездка на такси от станции метро "Юго-Западная" до аэропорта Домодедово в дневное время вторника оценивалась в 2346 рублей. При этом билет на прямой рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Санкт-Петербург с вылетом в ближайший четверг предлагался по цене 2154 рубля.

Отмечается, что сравнение носит условный характер. На стоимость поездок на такси влияют погодные условия, загруженность дорог и повышающие коэффициенты агрегаторов. В конце января в Москве традиционно фиксируются заторы и снегопады, что отражается на итоговой цене поездки.

Дополнительным фактором является удаленность Юго-Западного административного округа от аэропорта Домодедово. Расстояние между точками маршрута составляет около 45–50 километров при движении через МКАД, что делает данный маршрут одним из наиболее протяженных внутри города.

В то же время авиакомпании в зимний период, относящийся к низкому сезону, снижают стоимость билетов за счет акций и распродаж. Это позволяет пассажирам приобретать авиабилеты по минимальным тарифам для заполнения рейсов.

